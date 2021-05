João Felipe, volante do Resende Divulgação

Por Lance

Publicado 26/05/2021 14:00

Rio - O Botafogo segue na busca de um volante. Nas últimas semanas, o Alvinegro fez uma proposta ao Resende mostrando interesse na contratação de João Felipe, de 19 anos. O Gigante do Vale, porém, recusou a realidade apresentada pelo clube de General Severiano.

O plano do Glorioso seria, inicialmente, aproveitar João Felipe na equipe sub-20, mas com o jogador sendo observado semanalmente pelo profissional, treinando nos intervalos dos jogos da base e com relatórios. Estes foram os casos, por exemplo, de Kayque e Paulo Victor, que vieram do Nova Iguaçu e atualmente estão totalmente envolvidos no time principal.



A diretoria do Botafogo procurou diretamente o Resende mostrando interesse no jogador, que já possui vínculo profissional com a equipe. O Gigante do Vale, contudo, recusou a proposta apresentada pelo Alvinegro. O nome de João Felipe continua no radar do Glorioso, que pode intensificar o interesse.

João Felipe planejava passar por um mês de testes no Lyon, que possui parceria com o Resende, ainda no ano passado, mas ele não conseguiu ir à França por conta da pandemia do coronavírus. O jogador e o estafe ainda não foram avisados sobre possíveis novas datas destes treinos na Europa em 2021, mas o Resende aguarda a chance aparecer novamente.



Com esta oportunidade de treinamentos no Lyon, a prioridade do Gigante do Vale é que João Felipe tenha a oportunidade de mostrar serviço na França. Vale lembrar que ainda não há nada certo e que o atleta, neste momento, está sendo aproveitado pelo time sub-20 do Resende para manter ritmo de jogo.



O volante atuou em nove partidas do Resende no último Campeonato Carioca, marcando dois gols. O jogador chamou a atenção do Botafogo, que tenta aproveitar a oportunidade de mercado - antes, contudo, precisa convencer o Gigante do Vale a liberar o jogador.