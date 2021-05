Ariel Cabral Bruno Haddad/Cruzeiro

Publicado 25/05/2021 12:00 | Atualizado 25/05/2021 12:07

Rio - Em busca de um reforço para o meio-campo, o Botafogo está negociando com o volante do Cruzeiro, Ariel Cabral. O jogador, tem 33 anos, e ainda não atuou pela Raposa nesta temporada. As informações são do portal "UOL".

Após contratar dois jogadores do Mirassol, o lateral-direito Daniel Borges e o volante Luis Oyama, o Botafogo segue na busca por mais nomes. Além do jogador do Cruzeiro, nascido na Argentina, Rafael Moura, centroavante, de 38 anos, também está na mira.



O contrato de Ariel com o Cruzeiro, que também disputará a Série B do Brasileirão, vai até dezembro. Além da Raposa, o atleta foi revelado pelo Vélez Sarsfield, atuou no futebol polonês e no ano passado fez parte do elenco do Goiás.