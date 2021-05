Lisca é técnico do América-MG Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 23/05/2021 19:41

Era para ser apenas uma comemoração entre treinador e time após classificação às finais do Campeonato Mineiro, mas se tornou um enorme tormento para a vida do técnico Lisca, do América-MG. Ele foi flagrado brincando sobre ter eliminado o Cruzeiro e, desde então, sua família vem recebendo ameaças virtuais. A mulher e filhas, inclusive, estão deixando Belo Horizonte, com medo.

Depois de o América-MG passar pelo Cruzeiro, Lisca cantava no vestiário "1, 2, 3, Felipe Conceição é meu freguês", pelo fato de ter vencido os três confrontos com o rival no Campeonato Mineiro. A provocação ao técnico do Cruzeiro acabou divulgada na TV e, desde então, virou um caso de justiça, com ameaças de agressão física e invasão às redes sociais do treinador e de sua família.



Publicidade

"Meu celular foi invadido com ameaças, redes sociais das minhas filhas invadidas com pornografia. Minhas filhas e minha esposa estão indo embora de Minas por isso", revelou o treinador, após a decisão com o Atlético-MG, neste sábado. Lisca, contudo, não informou se irá à polícia prestar queixas.



"No fim do mês minhas filhas estão voltando para Porto Alegre junto com a minha esposa, porque a gente se sentiu invadido, minhas filhas choraram demais por tudo que aconteceu", lamentou, visivelmente transtornado com o rumo que a história seguiu.



Publicidade

O técnico já havia deixado o Caxias em 2011 por problemas semelhantes. Saiu sentindo-se indefeso após ameaças. Desta vez, porém, não mostra vontade de deixar o América após reconduzir a equipe à Série A do Brasileirão. Seu pensamento é disputar a competição com o clube mineiro.