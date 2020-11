Zé Ricardo Daniel Hott / América

Por O Dia

Publicado 22/11/2020 16:51

Rio - As boas atuações do volante Zé Ricardo, de 24 anos, vem despertando o interesse de clubes da Série A. O treinador do América-MG, semifinalista da Copa do Brasil, Lisca afirmou que o Flamengo teria interesse na contratação do atleta.

“O Flamengo, que perdeu o Thiago Maia, está interessado. O Atlético, que é nosso rival, também. O Palmeiras, que perdeu o Felipe Melo, se interessou”, afirmou em entrevista à Rádio Grenal.

Thiago Maia sofreu uma grave lesão no ligamento do joelho. Por conta disso, o jogador não irá mais atuar nessa temporada. Com apenas Willian Arão para a posição de volante, o Flamengo pode contratar mais um jogador.

Zé Ricardo entrou em campo em 27 oportunidades em 2020, em partidas válidas pelo Campeonato Mineiro, pela Copa do Brasil e pela Série B. Ele marcou apenas um gol com a camisa do América-MG neste ano.