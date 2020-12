Bruno Henrique Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 10:51 | Atualizado 11/12/2020 10:52

Rio - O atacante do Flamengo Bruno Henrique será julgado na próxima terça-feira, pelo lance com o volante do Goiás, Breno, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 27 foi enquadrado no artigo 254 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), pelo STJD, por "praticar jogada violenta". Caso seja punido, a pena pode variar de um a seis jogos de suspensão. As informações são da Rádio Tupi.

Na ocasião, o Rubro-Negro levou a melhor e derrotou o Esmeraldino por 2 a 1, no Maracanã. Em disputa de bola aos 5 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique acabou acertando as travas da chuteira em cheio no rosto de Breno, que sofreu uma fratura no nariz.



Disputando apenas o Campeonato Brasileiro após ser eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo retoma suas atenções para o Santos, adversário da 25ª rodada. A partida acontece no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã.