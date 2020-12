Rio, 28/07/2019, Flamengo x Botafogo, na foto gol do diego alves Foto de Gilvan de Souza / Agencia O Dia Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 11/12/2020 12:34 | Atualizado 11/12/2020 13:04

Rio - A diretoria do Flamengo definiu desde o começo de dezembro que só renovaria com Diego Alves caso ele aceitasse uma proposta inferior ao que havia sido acordado no fim de outubro, entre o diretor Bruno Spindel e o empresário do goleiro, Eduardo Maluf, como informou o Jornal O Dia no último dia 3 . Com a despedida do atual camisa 1, a torcida fica na expectativa para saber se a diretoria irá trazer um jogador para repor a saída do ídolo. Porém, a postura da diretoria rubro-negro, pelo menos nesse momento, é de não contratar ninguém para a posição para o início da temporada 2021.

A diretoria entende que não é coerente 'deixar' Diego Alves ir embora por falta de acordo financeiro e, depois de perder uma das suas referências no atual elenco, ir ao mercado, fazer um alto investimento e correr o risco de tal contratação não dar certo. Diante do atual cenário, grande parte da cúpula rubro-negra entende que dá para confiar nos atuais goleiros do elenco, Hugo Souza, César e Gabriel Batista.

Diego Alves vive os seus últimos momentos de Flamengo e tem mais três partidas antes do término do contrato, no fim deste mês: contra Santos, Bahia e Fortaleza. No fim de outubro, a diretoria, representada por Bruno Spindel, acertou a renovação com um aumento de contrato referente a 30% e mais dois anos de vínculo. Os valores, entretanto, não foram aprovados pelo Departamento Financeiro, que sugeriu um outro modelo de negócio, com montante inferior e mais um ano de compromisso.

Diego Alves e seu representante não gostaram da postura do Flamengo e, durante esse período, aguardaram a diretoria rubro-negra cumprir o que havia combinado no encontro em outubro. De lá para cá, as conversas travaram, Marcos Braz, vice de futebol, tentou contornar a situação, mas, até o momento, foi em vão.

O clima de despedida entre Diego Alves e Flamengo toma conta nos bastidores, e o goleiro tem apenas 20 dias a mais de vínculo com o Rubro-Negro. Apesar disso, o goleiro mantém a postura profissional no dia a dia.

"Ele é um cara importantíssimo para nós, para o clube. Fez história e continua a fazer. Passou por todas as situações. Desejamos esse final feliz. Não depende de nós. É um acordo entre as partes. O que posso destacar é o compromisso dele. Acho que faltam três jogos para terminar, e ele está se dedicando como se fosse o primeiro dia dele", disse Filipe Luís em entrevista coletiva na quarta-feira.

Propostas da Europa chegaram para Diego Alves e estão sendo avaliadas. Um clube da Espanha, que não teve o nome revelado pelo empresário do jogador, Eduardo Maluf, está muito interessado na contratação do experiente goleiro.