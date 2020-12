O goleiro Diego Alves, do Flamengo Alexandre Vidal/ Flamengo

Por Venê Casagrande

Rio - O goleiro Diego Alves não deverá permanecer no Flamengo em 2021. Após meses de negociação, a diretoria do clube carioca decidiu por não aceitar a proposta salarial pedida pelo jogador. Com isso, ao não ser que volte atrás e reduza o valor pedido, o experiente atleta vai deixar o Rubro-Negro no fim do mês de dezembro.

A negociação envolvendo as duas partes se arrasta há muito tempo e começou antes mesmo da paralisação do futebol devido à pandemia da Covid-19. Após a suspensão das atividades esportivas, o clube carioca sofreu com a queda de receita e, com isso, os números da negociação precisaram ser alterados.

As duas partes até chegaram a um acordo selado entre o diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel e o empresário do goleiro, Eduardo Maluff. Porém, o departamento financeiro do clube carioca acabou vetando, por conta dos valores terem sido considerados muito altos.

Diego Alves e seu representante não gostaram da ‘intromissão’ do setor financeiro do clube, uma vez que o acordo entre as partes já havia sido selado. O goleiro chegou ao Flamengo no meio da temporada de 2017. Ele fez parte de todas as conquistas rubro-negras sob o comando de Jorge Jesus em 2019 e em 2020, em especial do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, conquistados no ano passado.