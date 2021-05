Haaland superou Lewandowski e levou recebeu mais voto em eleição popular que escolheu o melhor jogador da Bundesliga Bundesliga.de/Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 19:26

Dortmund - Eleito o craque do Campeonato Alemão, Erling Haaland, do Borussia Dortmund, superou Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, atual dono do título 'Fifa The Best', concedido ao melhor jogador do mundo. Artilheiro da Bundesliga, Lewa, que quebrou o recorde de quase de 50 anos de gols numa única temporada no país, que pertencia ao ídolo Gerd Müller, foi superado em votação popular pelo prodígio norueguês.

E os números de Haaland são dignos de um fenômeno, de fato. Ele termina a temporada como o primeiro jogador sub-21 a balançar as redes 40 ou mais vezes nas cinco principais ligas europeias desde a temporada 1996/1997. Para quem não 'pescou' a referência, Ronaldo, o Fenômeno, foi o último jogador a alcançar a marca, na época vestindo as cores do Barcelona. O camisa 9 marcou 47 gols em 49 jogos.

Publicidade

"É uma honra ser premiado como melhor jogador da Bundesliga. É uma conquista não só para mim, mas para toda a família Borussia Dortmund. Ganhamos esse prêmio juntos", postou o atacante.

Autor de 27 gols no Campeonato Alemão, Haaland, ao longo de todas as competições que disputou na temporada 2020/2021, somou 41 gols.