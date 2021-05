Mbappé AFP

Publicado 17/05/2021 10:00

Rio - O Real Madrid pode ter mudanças profundas no comando técnico e também no seu elenco na próxima temporada. De acordo com o jornal "AS", o clube espanhol prepara um verdadeiro pacotão de reforços que podem contar com os atacantes Kylian Mbappé, do PSG, e Erling Haaland, do Borussia Dortmund.

Além deles, outro jogador que pode chegar ao clube merengue é o versátil austríaco David Alaba, que atualmente defende o Bayern de Munique. Segundo a publicação, o favorito para substituir Zinedine Zidane no comando do clube espanhol é Massimiliano Allegri, ex-técnico da Juventus.



O Real Madrid ainda luta pelo título do Campeonato Espanhol com o Atlético de Madrid. No entanto, o clima de despedida de Zidane no clube já começou. Antes da última rodada da competição, o francês falou que não deverá permanecer na equipe. Além de Allegri, outros nomes vem sendo ventilados como Raúl González, ídolo do Real Madrid, que treina o time B.