Reinier em ação pelo Borussia Dortmund AFP

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 16:54

Titular na última partida da temporada, Reinier deu uma assistência para Haaland marcar na vitória do Borussia Dortmund por 3 a 1 sobre o Bayer Leverkusen. Com o resultado, a equipe se garantiu na Champions League da próxima temporada, terminando o Campeonato Alemão em terceiro lugar.

Logo no início, ao quatro minutos, o jogador revelado pelo Flamengo encontrou Haaland para abrir o placar. O atacante norueguês ainda faria mais um, já no fim. Antes, Reus ampliou para o Borussia. Nos acréscimos, o Leverkusen diminuiu com Lars Bender, de pênalti.



Emprestado pelo Real Madrid, Reinier não se firmou no Borussia, o que gerou incômodo no clube espanhol. E o jogador também não ficou satisfeito com as poucas oportunidades. Ao todo, nesta temporada, ele disputou apenas 19 jogos e marcou um gol. E só foi titular nesta última rodada.