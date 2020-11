Reinier fica no clube alemão por duas temporadas Reprodução

Por Lance

O Real Madrid está incomodado com a situação de Reinier no Borussia Dortmund, revelou o jornal "As". Desde que chegou ao futebol alemão, o brasileiro somou apenas 105 minutos na temporada, o que atrapalha o processo de formação do meia-atacante na Europa. Além disso, o camisa 20 não foi titular em nenhuma partida.



Publicidade

O clube merengue apostou no Dortmund pela boa resposta que encontrou a partir do projeto esportivo apresentado. Por conta disso, os clubes fizeram um acordo de dois anos e os planos estão desenhados para esta situação. No entanto, caso a carreira de Reinier siga do jeito atual, os espanhóis podem procurar um novo destino para que o brasileiro jogue em algum lugar.O setor do camisa 20 é o mais recheado com grandes talentos dentro do elenco atual.

O jovem de 18 anos disputa posição com Reus, Sancho, Brandt, Hazard e Reyna, que já estão consolidados no futebol local. E com o atual elenco, o time está indo bem nas competições disputadas.