Matheus Ferraz Lucas Merçon/Fluminense F.C

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 22:00

Rio - As recentes contratações de Manoel e David Braz, além da permanência de Nino e Luccas Claro, podem fazer com que outro zagueiro deixe o Fluminense em breve. De acordo com o portal 'NetFlu', Matheus Ferraz não faz mais parte dos planos da diretoria e do técnico Roger Machado, que estudam o que fazer com o defensor.

Matheus Ferraz fez boas temporadas pelo Fluminense, mas também sofreu com sérias lesões, que o deixaram fora de ação por longos meses. A tendência é que o jogador seja liberado pela diretoria para negociar com outro clube a partir do segundo semestre, a não ser que aconteça alguma lesão com os outros zagueiros do Fluminense.

Publicidade

Aos 36 anos, o zagueiro tem contrato com o Fluminense até o final do ano. Nesta temporada, o Tricolor também já negociou Frazan, que está emprestado ao CRB-AL. Desde 2019 na equipe, Matheus Ferraz tem 64 partidas pelo clube, com quatro gols anotados. Antes somou passagens por Mirassol, Criciúma, Sport, Goiás e América-MG.