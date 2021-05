Caio Paulista Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 27/05/2021 16:32

Rio - O atacante Caio Paulista, de 23 anos, vive o seu melhor momento com a camisa tricolor. Contratado no ano passado, após passagem pelo Avaí, o jogador foi relevado no Fluminense. Em entrevista coletiva, ele falou sobre a relação que tem com o clube das Laranjeiras.

"Voltei para provar para mim que sou capaz. Clube que amo muito, me identifico e me sinto acolhido. Ainda tenho muitas coisas a buscar coletiva e individualmente. Trabalho com os pés no chão que vem muita coisa boa", afirmou.

No próximo sábado, o Fluminense faz a sua estreia pelo Brasileiro. O adversário será o São Paulo, no Morumbi. Na última temporada, o clube carioca terminou a competição em quinto lugar, para esse ano Caio Paulista deseja mais.



"A gente nunca entra para perder. A gente entra para ganhar. E jogo a jogo vamos chegar lá no título", afirmou o jogador, que também comentou sobre as possibilidades de adversários que o Fluminense terá nas oitavas de final da Libertadores.



"Não tem como escolhermos adversário. Se quisermos ser campeões temos que enfrentar quem for. Se vier time forte ou algum outro time um pouquinho mais fraco vamos em busca da vitória sempre. O campeão tem que jogar contra todo mundo", concluiu.