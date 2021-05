Mário Bittencourt é o presidente do Fluminense Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 00:00

Classificado em primeiro no grupo, o Fluminense terá mais de um mês antes de entrar em campo para disputar as oitavas de finais da Libertadores. O momento é de avaliação do elenco e o clube carioca poderá fazer contratações para reforçar o grupo. As informações são do portal "UOL".

As posições consideradas mais carentes são a laterais e o meio-campo. De acordo com o portal, as saídas de Yuri, Miguel e a lesão de Hudson, além do rendimento oscilante de Egídio e Danilo Barcelos podem fazer o clube carioca realizar novas contratações.