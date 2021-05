Sede da Conmebol Divulgação / Conmebol

Publicado 25/05/2021 15:15 | Atualizado 25/05/2021 17:21

Rio - O River Plate terá o retorno de alguns jogadores que não enfrentaram o Santa Fe na partida contra o Fluminense, porém, alguns dos atletas confirmados não vão poder entrar em campo. De acordo com informações da "TNT Sports Argentina", a Conmebol vetou a participação de três jogadores do duelo.

De acordo com a "TyC Sports", os jogadores vetados são Franco Petroli (goleiro), Benjamín Rollheiser (atacante), Tomás Castro (meia) e Bruno Zuculini (meia). Nenhum deles seria titular. O River Plate viveu um surto de Covid-19 nas últimas semanas e teve que entrar em campo contra o Santa Fe com apenas 11 jogadores e com um jogador de linha no gol.

River Plate e Fluminense lideram o grupo D na Libertadores. O clube argentino precisa de um empate para ser primeiro do grupo e confirmar a sua classificação, já o Tricolor precisa vencer para não depender de um tropeço do Junior Barranquilla que encara o Santa Fe.