Fred Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 16:34

Rio - O apresentador do programa Seleção SporTV, André Rizek, rasgou elogios ao atacante Fred pelo momento com a camisa do Fluminense. Ao analisar a vitória tricolor sobre o River Plate, o jornalista exaltou o papel do centroavante e também a importância do resultado.

"O (espetacular) retorno do Fred ao Fluminense já é melhor do que 90% das pessoas imaginavam. Estou nos 10%. O Fred, especialmente com essa camisa, é um jogadoraço. Que vitória do Fluminense. Pode usar o termo histórico, que hoje merece", escreveu em seu perfil no Twitter.



Com os resultados da última terça-feira, o Fluminense avançou em primeiro e o River em segundo no Grupo D. O Junior Barranquilla acabou eliminado da Libertadores após ficar no empate sem gols com o Santa Fe.