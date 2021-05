Com duas assistências, Fred foi eleito pela Conmebol o melhor em campo na vitória sobre o River Plate Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 22:17

Buenos Aires - Garçom da noite em Buenos Aires, Fred, entre os destaque do Fluminense na vitória por 3 a 1 sobre o River Plate, foi eleito o melhor em campo no Monumental de Núñez. Mesmo sem balançar as redes, o atacante, de 37 anos, teve uma atuação decisiva com assistências para os gols de Caio Paulista e Nenê. Com a vaga garantida para as oitavas de final da Libertadores, como líder do Grupo D, Fred celebrou a apresentação do Tricolor e valorizou a garra do adversário, que contou com o reforço no sacrifício de 13 jogadores recuperados do quadro de covid-19.

"A gente sabia da dificuldade que era jogar aqui contra o River, necessitava da vitória porque a classificação estava em aberto. Precisava ganhar para garantir. Creio que classificaram as duas equipes que mereciam, o River por tudo que eles fizeram, a superação. A gente viu o último jogo do River com o Enzo no gol, eles marcaram história com essa superação. Então a gente torceu para que passasse o Fluminense em primeiro, mas estou muito feliz por nós e por eles também", destacou.

Publicidade

Após a perda do título do Campeonato Carioca na decisão contra o Flamengo, o Tricolor embarcou para a Argentina pressionado, não apenas pela apática atuação no clássico, mas pela disputa aberta no Grupo D. Com a obrigação de vencer, o Tricolor fez a sua parte, com estratégia e inteligência.



"A gente sabia que não era um resultado muito seguro, 2 a 0. Se toma um gol, como a gente tomou, poderia levar um empate. Então fica aquele receio se sai para jogar ou joga mais seguro. A gente veio com muito respeito e soubemos jogar um jogo inteligente", avaliou o capitão do Fluminense.