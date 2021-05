PlayerMaker é uma plataforma de rastreamento e análise de desempenho Divulgação/Fluminense Football Club

Publicado 27/05/2021 14:16

Rio - O Fluminense anunciou, nesta quinta-feira (27), a parceria com a empresa PlayerMaker, uma plataforma de rastreamento e análise de desempenho, desenhada especialmente para o futebol em todos os níveis. O acordo é válido por 12 meses.

A empresa utiliza um sensor de movimento inteligente nas chuteiras dos jogadores, capaz de gerar dados inéditos para a análise física, técnica, tática, de marcha e controle de carga.



"É um orgulho muito grande para a PlayerMaker associar a nossa marca a de um clube tão vitorioso e tradicional como o Fluminense. O processo de escolha da tecnologia dentro do clube foi rígido, tendo que passar pelo crivo de diversas áreas e profissionais muito experientes e respeitados no mundo do futebol. Ficamos bastante impressionados com a cultura de inovação presente no clube e estamos entusiasmados com as diversas possibilidades de uso da nossa ferramenta, principalmente na análise dos dados técnicos e biomecânicos, exclusivos da PlayerMaker no mercado", disse Thiago Oliveira, CEO da empresa no Brasil.

No último dia 5 de maio, a plataforma ganhou chancela da FIFA para integrar o programa de inovação da entidade. Tal reconhecimento é o primeiro passo para tornar a tecnologia acessível a todos os times que fazem parte do FIFA Quality Programme EPTS (Eletronic Performance Tracking Systems).

A PlayerMaker atua no futebol em países como México, e nos grandes centros do futebol sul-americano.