Caio Paulista Lucas Mercon

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 15:31

Rio - As boas atuações de Caio Paulista têm empolgado a diretoria do Fluminense. De acordo com o site "Netflu", a diretoria tricolor já estuda adquirir o atacante de forma definitiva. Ele pertence à Tombense-MG e está emprestado até o fim de 2021.

O clube enxerga Caio como um bom investimento, já que o valor desembolsado seria baixo e poderia dar retorno financeira futuramente. O clube acredita que a boa relação com Eduardo Uram, empresário do atleta, pesará para um desfecho positivo.

Autor de um dos gols na história vitória por 3 a 1 contra o River Plate, no Monumental de Nuñez, na última terça-feira, Caio Paulista quase deixou o Fluminense no fim da última temporada. No entanto, Roger pediu sua permanência e passou a utilizar bastante o jogador, que vem dando conta do recado.