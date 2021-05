Leandro Felipe confessou o crime, segundo a polícia, e disse que estava sob efeito de drogas Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 26/05/2021 11:50 | Atualizado 26/05/2021 13:34

Rio - Suspeito de tentar matar o cunhado com golpes de picareta, um homem identificado como Leandro Felipe Pires Florêncio foi preso por policiais da 58ª DP (Posse), na terça-feira.

O crime aconteceu na noite do dia 24, durante uma discussão entre Leandro e o marido de sua irmã, no bairro Itaipu, em Belford Roxo. De acordo com a apuração da distrital, os dois estavam bebendo juntos, quando iniciaram uma discussão.

Eles teriam chegado a trocar socos e durante a briga, Florêncio pegou uma picareta e acertou a cabeça da vítima. O homem foi socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde está internado em estado grave.

A própria irmã do suspeito comunicou o fato a polícia e ele foi preso horas depois, na casa de parentes, em Belford Roxo, embaixo da cama. Em depoimento, Florêncio confessou o crime e disse que estava sob efeito de drogas. Ele ainda contou que uma discussão por bebida motivou a briga.

Os policiais da 58ª DP ainda coordenaram uma perícia no local do fato e recuperaram o instrumento usado no crime. Contra o homem foi cumprido um mandado de prisão temporária expedido pelo plantão judiciário.