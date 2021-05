Condutor do veículo foi preso com drogas, granadas, arma e munições PRF / Divulgação

Publicado 26/05/2021 21:30

Rio - Policiais Rodoviários Federais prenderam, nesta quarta-feira, um homem de 36 anos, que não teve o nome divulgado, no km 287 da Via Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. O criminoso transportava um fuzil, três granadas, além de munições, carregadores para arma de fogo e drogas. De acordo com agentes, o flagrante foi feito após a abordagem ao veículo.



Ainda segundo a polícia, o motorista estava sozinho no carro e demonstrou nervosismo. Durante a revista do carro, foram encontradas três granadas, um fuzil calibre .556mm, quatro carregadores, 152 munições e mil pinos de cocaína. O material estava escondido em sacos plásticos no porta-malas.

O condutor disse aos policiais que trouxe o material do Rio e Janeiro e levaria a carga até Resende. Contra o ele já constava um mandado de prisão em aberto por crime de tráfico de drogas. O criminoso foi preso e encaminhado à delegacia que investiga o caso, onde responderá pelo crime.