Famosos se exercitam no Rio AgNews

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 17:42

Vários famosos aproveitaram o domingo de sol no Rio, para se exercitar ao ar livre. Foi o caso Reynaldo Gianecchini, André Resende, Luiza Valdetaro e Igor Raschkovsky. Com medidas restritivas contra a Covid-19 um pouco mais flexível, os artistas aproveitaram a orla carioca no dia de sol.

Gianecchini é figurinha fácil na ciclovia. Adepto da corrida, o ator de 48 anos foi fotografado na Praia do Leblon, na Zona Sul, enquanto se exercitava usando a máscara de proteção obrigatória. Vira e mexe, o galã é visto por lá.

O modelo André Resende, marido da atriz Isis Valverde, também esteve na praia para surfar e acenou para os fotógrafos na saída do mar. Luiza Valdetaro, acompanhada da filha, passeou de bicicleta com a menina, assim como o empresário Igor Raschkovsky, marido da atriz Sthefany Brito, que tirou o dia para correr. De acordo com Prefeitura do Rio de Janeiro, as praias não estão fechadas, mas as medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 indicam que as pessoas não fiquem na faixa de areia por tempo prolongado.