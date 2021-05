Capa de 'Hora Mágica', de Ágatha Divulgação/ Ari Prensa

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 17:29 | Atualizado 29/05/2021 18:03

Ágatha divulgou com exclusividade a O DIA a capa da música "Hora Mágica". A canção será lançada no dia 4 de junho e contará com um clipe todo especial, gravado em Niterói, cidade natal da cantora. "Hora Mágica" é o segundo projeto da carreira da cantora, que tem como "Notificação" o primeiro single.

Além de cantar, a artista também ajudou na produção da capa do single, pensando em detalhes que combinavam com a própria personalidade. "Eu ajudei na criação da capa, na escolha da foto, da fonte que eu mais me identificava, do efeito visual na capa, a cor do sol e da luz que realçou com o cabelo. Foi muito legal participar desse processo de escolha da capa. O nome da música é ‘Hora Mágica’, foram eles quem escolheram. A letra e a música estão lindas", diz Ágatha. Nas redes sociais, a cantora já vem soltando alguns spoilers do que vem por aí.

A atriz e cantora iniciou sua carreira artística nos palcos do teatro com apenas 9 anos de idade. No seu primeiro espetáculo, esteve ao lado de estrelas como Eva Wilma e Natalia Timberg. Na televisão, fez participações nas novelas ‘A Força Do Querer’ e ‘O Sétimo Guardião’, contracenando com atores de peso como Bruno Gagliasso e Marina Ruy Barbosa. A experiência na atuação e talento nato para o canto, levaram a jovem artista aos palcos dos musicais, estreando no clássico ‘A Noviça Rebelde’, onde teve a oportunidade de trabalhar com Gabriel Braga Nunes e Larissa Manoela, uma de suas grandes inspirações da carreira.



Em 2021, Ágatha deu início a carreira musical, que foi marcada por uma mudança de visual, reforçando sua versatilidade e mergulhando de cabeça nessa nova fase. Seu primeiro single, intitulado "Notificação", foi lançado na primeira semana de março, acompanhado de um videoclipe que traduz sua personalidade artística e identidade pop, além de carregar algumas referências sonoras e visuais dos seus ídolos, como as cantoras Sabrina Carpenter e Manu Gavassi.

