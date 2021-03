Agatha Moreira Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 15:16 | Atualizado 01/03/2021 15:17

Agatha Moreira usou as redes sociais para mostrar a mudança radical de visual, nesta segunda-feira. Nas fotos publicadas, a atriz aparece de cabelo curto e fios loiros ou platinados. O novo look é para as gravações de "Verdades Secretas 2".

fotogaleria

Publicidade

Na legenda das imagens, Agatha fez referência à Giovanna, sua personagem na série. "The bitch is back", escreveu.