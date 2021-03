Alexandre Nero como o comendador José Alfredo Alex Carvalho/ TV Globo

Publicado 05/03/2021 16:42

Rio - O aumento no número dos casos de Covid-19 e as novas medidas restritivas estabelecidas pelas autoridades levaram a TV Globo a adiar o lançamento da novela 'Um Lugar ao Sol', prevista para abril, mais uma vez. Com isso, após o fim da fase inédita de 'Amor de Mãe', em 9/4, a emissora vai reprisar 'Império', de 2014. Já a previsão de estreia das novelas das 18h e das 19h segue sem alterações.

"Em decorrência do agravamento da pandemia e das medidas restritivas estabelecidas pelas autoridades locais, a Globo irá reduzir ainda mais o volume de suas produções. Com o decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro, anunciado hoje, os Estúdios Globo, que já seguiam num ritmo de produção menor do que o habitual, por conta de todas as precauções do protocolo de segurança, diminuirão ainda mais", informa o comunicado enviado pela TV Globo.

Para quem não lembra, 'Império' traz a história de José Alfredo de Medeiros (Chay Suede/Alexandre Nero), o comendador. Um homem pobre que fez fortuna com pedras preciosas e tornou-se o dono de uma rede de joalherias. Além de lidar com a administração de seu negócio, ele ainda precisa equilibrar as ambições de sua própria família.

O elenco conta com Lilia Cabral, Mariana Ruy Barbosa, Marjorie Estiano, Drica Moraes, Caio Blat, Andreia Horta, Daniel Rocha, Leandra Leal, Rafael Cardoso, Paulo Betti, Zezé Polessa, Nanda Costa, Vanessa Giácomo, Malu Galli, Flavio Galvão, Ailton Graça, Viviane Araújo, Cris Vianna, entre outros.

A novela chegou a ser premiada com o Emmy Internacional de 'Melhor Novela' em 2015.