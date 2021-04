Mel Maia (antes e depois) Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 20:13

Rio - No melhor estilo 'tbt', Mel Maia resolveu lembrar o papel de Pérola, da novela 'Joia Rara', em 2013. Além da nostalgia, os fãs destacaram a mudança da atriz, que está com 16 anos e completa 17 no próximo mês. Na legenda, Mel perguntou: "e essa quem lembra?".

Nos comentários, os fãs não só lembraram, como fizeram questão de expressar o susto em ver o rápido crescimento da atriz. "Nossa, me senti velha agora", disse uma seguidora. "Tão pequeninha, meiga e pura", escreveu outra fã.

