Christiane Torloni Onofre Veras/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 15:38

Rio - A atriz Christiane Torloni, de 64 anos, definiu a experiência de viver a personagem Diná, na novela "A Viagem", como algo transformador. Em entrevista à revista "Quem", a atriz comentou sobre a história que mergulhava no mundo espírita de Allan Kardec e falou sobre o papel do entretenimento no atual momento da pandemia.



"Acredito que A Viagem transformou a vida de todas as pessoas que fizeram parte daquela novela. Nós fizemos um mergulho profundo na obra de Allan Kardec. E, sem dúvida, ela vai tocando particularmente as nossas vidas ao longo da trama. Não digo nem do ponto de vista religioso, mas filosófico. O espiritismo é considerado uma grande filosofia. Eu me aproximei de pessoas que são grandes mestres, que eu gosto de ficar ouvindo as palestras. Vai abrindo dimensões internas de conhecimento que são muito importantes", definiu.