Gui Napolitano em "No Limite" Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 21:20

De volta após as gravações de "No Limite", Gui Napolitano usou as redes sociais para conversar com os seguidores. No papo, o ex-BBB falou sobre sua perda de peso após as gravações do novo reality.

fotogaleria

Publicidade

"Entrei no programa com 91kg sai com 84", contou Gui em uma live com os seguidores.

Um outro fã perguntou o motivo dele ter aceitado participar do desafio de gravar o "No Limite". "Assim que entrei, meu pensamento foi não desistir em momento algum, sabia que teria muita dificuldade, que passaria perrengue, fome, mas não desistir", disse Gui, que explicou que queria testar os seus próprios limites.