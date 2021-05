Bráulio Bessa, poeta nordestino. Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 17:59

Bráulio Bessa, do "Encontro com Fátima Bernardes", teve alta do hospital após ficar internado por quatro dias com coronavírus.

"Hoje, 29 de maio, temos a alegria de anunciar que, depois de quatro dias de internação em decorrência da Covid-19 e de melhoras constantes e significativas, Bráulio Bessa recebeu alta hospitalar e continuará sua recuperação em casa. Agradecemos do fundo do coração por todas as orações, mensagens, energia e carinho de cada um de vocês durante esse período", informou a assessoria.



Durante o período internado, o poeta, de 35 anos, precisou do auxílio de oxigênio e chegou a passar um tempo na UTI, por causa da baixa saturação.