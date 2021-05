Gabriel Medina e a mãe, Simone Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 16:38 | Atualizado 29/05/2021 16:40

Simone Medina, mãe de Gabriel Medina, usou as redes sociais para pedir o cancelamento do ISA Games, campeonato que o surfista está concorrendo em El Tunco, El Salvador.

Os dois estão sem se falar desde que Gabriel começou a se relacionar com Yasmin Brunet. No Instagram, Simone compartilhou publicações criticando o evento após 28 pessoas testarem positivo para o coronavírus.

Em um Stories, Simone compartilha a revolta: "Se ninguém vai falar nada, eu vou. Estamos indignados com esse evento. Com um vírus totalmente desconhecido de como vai reagir em cada organismo, porque já vimos desde idosos, até jovens perderem suas vidas por conta da covid. Como ainda vão insistir em uma competição com 20 casos positivos de covid entre atletas e staff. Que palhaçada".

Já em outro, Simone escreve: "Ajudem a cancelar esse campeonato que nem deveria estar acontecendo".

"Ela chegou para passar um fim de semana e não saiu mais da casa dele. Eles vivem uma relação controladora. Nem com a irmã ele fala mais. Ela o afastou de todo mundo. Ela determina o que ele deve comer. Eu nunca fui para casa do Gabriel sem ser convidada e nem sem avisar. Ele morava longe de mim há 7 anos. A gente não está se falando agora por causa de tudo isso", disse.

Na conversa, Simone também negou que recebesse mesada do filho, e criticou os ataques feitos ao seu marido e padrasto de Gabriel, Charles Medina.

"Eu não sou famosa, não quero ser famosa e não vou ficar alimentando esse tipo de notícia, mas elas não procedem. Eu não recebia mesada do Gabriel de R$ 200 mil, eu simplesmente sou sócia da SGM Esportes (Simone Gabriel Medina Esportes: empresa de consultoria esportiva e gestão empresarial, aberta em 2014). Eu e meu marido investimos muito no início da carreira, o Gabriel ainda não era Medina. Meu marido (Charles, casado há 19 anos com Simone e padrasto do surfista), o treinou desde o início da vida até o ano passado, e não ganhou um centavo sequer. Todo mundo atacou meu marido, mas ele não ganhou nada", concluiu.