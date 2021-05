Gabriel Medina e a mãe, Simone Reprodução

Publicado 10/05/2021 16:38 | Atualizado 10/05/2021 16:46

Simone Medina, mãe do surfista Gabriel Medina, deu detalhes sobre as últimas notícias envolvendo sua família e o fato de ter rompido relações com o filho. Em conversa com o colunista Leo Dias, a mãe do atleta falou que ele mudou seu comportamento após iniciar um relacionamento com a modelo Yasmin Brunet.



"Ela chegou para passar um fim de semana e não saiu mais da casa dele. Eles vivem uma relação controladora. Nem com a irmã ele fala mais. Ela o afastou de todo mundo. Ela determina o que ele deve comer. Eu nunca fui para casa do Gabriel sem ser convidada e nem sem avisar. Ele morava longe de mim há 7 anos. A gente não está se falando agora por causa de tudo isso", disse.



A modelo também é acusada pela mãe do surfista de ser intolerante em relação à religião das noras. Yasmim não segue nenhuma religião, mas tem uma ligação com signos e faz publicações sobre previsões astrológicas.



"Sou cristã há 24 anos, nunca tive problema com a religião dela e não enfio a minha crença goela abaixo. Vou fazer 51 anos e não vou me preocupar com isso. Eu cuido do meu instituto (Instituto Gabriel Medina), subo favela, ajudo quem mais precisa. Não quero esse mundo de vocês, que se alimentam de carniça. O Gabriel já está encaminhado. Agora, ele paga tudo pro Felipe (irmão do meio que rompeu com a mãe e seguiu Gabriel). E cada um resolveu seguir seu próprio caminho. Resolvemos cada um viver sua vida. Trabalhamos juntos, vencemos juntos, sonhamos juntos. Agora é hora de deixar a Sophia sonhar", afirmou.



Na conversa, Simone também negou que recebesse mesada do filho, e criticou os ataques feitos ao seu marido e padrasto de Gabriel, Charles Medina.

"Eu não sou famosa, não quero ser famosa e não vou ficar alimentando esse tipo de notícia, mas elas não procedem. Eu não recebia mesada do Gabriel de R$ 200 mil, eu simplesmente sou sócia da SGM Esportes (Simone Gabriel Medina Esportes: empresa de consultoria esportiva e gestão empresarial, aberta em 2014). Eu e meu marido investimos muito no início da carreira, o Gabriel ainda não era Medina. Meu marido (Charles, casado há 19 anos com Simone e padrasto do surfista), o treinou desde o início da vida até o ano passado, e não ganhou um centavo sequer. Todo mundo atacou meu marido, mas ele não ganhou nada", concluiu.