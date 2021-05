Noelia Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 21:18

A apresentadora Noelia Novillo, da TV argentina, cometeu uma gafe ao vivo ao anunciar a morte de um homem chamado William "Bill" Shakespeare, cinco meses após ele ser vacinado contra a covid-19.

William foi o primeiro homem a receber a vacina da Pfizer no mundo. Ao falar sobre a morte, Noelia anunciou o falecimento de ninguém menos que o escritor Shakespeare, autor da peça de teatro "Romeu e Julieta".

Publicidade

"Trazemos notícias que nos deixaram perplexos, dada a grandeza deste homem. Estamos falando sobre a morte de William Shakespeare. Contaremos como e por que isso aconteceu", disse a apresentadora.

"Bill" morreu aos 81 anos por conta de um derrame. A morte do homem não teve nada a ver com a vacina, muito menos com o coronavírus. "Um dos escritores mais importantes. Para mim, a maior referência na língua inglesa", disse a apresentadora.

Publicidade

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Esto es increíble no puedo dejar de verlo <a href="https://t.co/Ha8DUNuTYj">pic.twitter.com/Ha8DUNuTYj</a></p>— Fato Gloro (@cruziisimo) <a href="https://twitter.com/cruziisimo/status/1398239955823038467?ref_src=twsrc%5Etfw">May 28, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>