Laura Berman e o filho Samuel Reprodução/Instagram

Publicado 08/02/2021 19:16 | Atualizado 08/02/2021 19:20

Rio - A terapeuta sexual Laura Berman revelou que o filho Samuel, de 16 anos, faleceu de overdose. A apresentadora norte-americana contou que ele faleceu após comprar drogas por meio de uma rede social.



"Um traficante de drogas conectou-se a ele no Snapchat, deu-lhe Fentinii com Xanax e ele teve uma overdose em seu quarto. Eles fazem isso porque fisga ainda mais as pessoas e é bom para os negócios, mas provoca uma overdose e as crianças não sabem o que estão tomando", disse durante relato feito no Instagram. "Meu coração está completamente despedaçado e não tenho certeza de como continuar respirando. Publico isso agora apenas para que nenhuma outra criança morra", completou.



Por fim, Berman pediu para que todos prestem atenção em seus filhos. "A experimentação deu errado. Ele fez com que as drogas fossem entregues em casa. É assim que eles conseguem".