Samantha e Paulo Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 15:07 | Atualizado 29/05/2021 15:09

Samantha Schmutz publicou uma homenagem ao amigo Paulo Gustavo neste sábado, nas redes sociais. No Instagram, a humorista postou uma foto ao lado do ator, da irmã dele, Juliana Amaral e uma outra amiga.

fotogaleria

Publicidade

"Saudades", escreveu Samantha na legenda. Nos comentários, os seguidores de Samantha mandaram mensagens de apoio a ela. "Forças! Até para quem não o conhecia é difícil", declarou um. "Amizade linda de vocês. Ele está cuidando de você, pode ter certeza", escreveu outro. "Saudade é o amor que fica", postou mais um.



Paulo Gustavo morreu no dia 4 de maio, em decorrência à complicações do coronavírus.

Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samantha Schmutz (@samanthaschmutz)

Recentemente, Samantha criticou a postura de alguns artistas que continuam em aglomerações durante a pandemia. A atriz compartilhou uma postagem na qual mostrava mensagens de Mumuzinho e Ludmilla homenageando Paulo Gustavo, uma das vítimas da covid-19 no Brasil. "No reino da hipocrisia! Não adianta postar homenagem pro Paulo Gustavo e participar de festa com 500 pessoas”, escreveu Samantha ao compartilhar a imagem que foi apagada minutos depois.

Publicidade

De acordo com as informações da colunista do DIA Fábia Oliveira, além de Mumuzinho e Ludmilla, Gusttavo Lima, Dudu Nobre e Alexandre Pires também estavam presentes no Copacabana Palace para festa de um bicheiro.