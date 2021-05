Renata Sorrah Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 14:02 | Atualizado 29/05/2021 14:18

Alguns famosos fizeram questão de ir às ruas neste sábado nos protestos contra o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) e a favor da vacina contra a Covid-19.

Renata Sorrah, Gregório Duvivier e Maria Ribeiro são algumas das celebridades que marcaram presença nos atos.

A atriz Renata Sorrah esteve no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, com um cartaz escrito "Fora Bolsonaro".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mauro Ventura (@aventuramauro)

Gregório Duvivier e a mulher, Giovanna Nader, também estiveram na manifestação. "Com segurança e na rua", escreveu Giovanna em sua rede social.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Nader (@giovannanader)

A atriz e escritora Maria Ribeiro compareceu ao ato com um cartaz em homenagem a Paulo Gustavo, que morreu em decorrência a complicações da Covid-19. "Paulo Gustavo pra sempre", escreveu Maria no cartaz.

