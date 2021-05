MC Kevin Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 07:40 | Atualizado 17/05/2021 07:52

Rio - Vários famosos usaram as redes sociais, nesta madrugada, para lamentar a morte de MC Kevin. O funkeiro de 23 anos morreu na noite deste domingo após cair do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Kevin chegou a ser levado pelos Bombeiros para o Hospital Miguel Couto, na Zona Sul do Rio, mas não resistiu.

fotogaleria

Celebridades como Neymar, Jojo Todynho, Dennis DJ, Ludmilla, entre outros, lamentaram a morte de MC Kevin. Confira abaixo o que eles disseram:

Neymar: "Sem acreditar, 23 anos... Moleque, juro que não sei o que dizer... Só agradecer pelo carinho que teve por mim, tattoo, camisa, fotos, quadros, chuteiras, camisetas e etc... Tínhamos combinado de nos conhecer agora nas minhas férias, mas infelizmente não poderemos. Tenho certeza que ainda te abraçarei e te agradecerei por confiar em mim, na pessoa que eu sou. Vá em paz menino!!! 'Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo'".

Jojo Todynho: "Você foi embora e deixará nossos corações vazios. Ficarão as lembranças de suas palavras, gestos e brincadeiras. Sentirei sua falta. Jamais vou esquecer você, querido amigo, para o resto da minha vida. Descanse em paz".

Dennis DJ: "Deus conforte a família".

Lucas Lucco: "Nos falamos há poucos meses por vídeo. O assunto era música, saúde física, mental e espiritual. Parabenizei pela dedicação nos treinos e por sua mudança na alimentação. Falamos sobre ansiedade e seus derivados. Conheci o @mckevin no início da carreira e ele sempre teve muito amor pelo seu trabalho. Moleque de origem humilde que queria dar o melhor pra sua família. Que Jesus Cristo te acolha, irmãozinho, e sustente todos aqueles que te amam".

Nego do Borel: "Eu estou acabado, não quero mais isso pra mim. Não quero mais fama. Vai em paz".

Guilherme Boulos: "Triste com a morte trágica do MC Kevin, aos 23 anos. Conheci ele em 2020. Jogamos bola juntos, num time organizado pelo @dexter8anjo, e depois batemos um papo sobre a vida. Um jovem aberto, com um futuro todo pela frente. Minha solidariedade à família e amigos. Vá em paz, Kevin!"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guilherme Boulos (@guilhermeboulos.oficial)

David Brazil: "Mas, gente, o que será que está acontecendo? Inacreditável! Que loucura! Semana passada falamos, um cara jovem, feliz, gente boa, cheio de planos, do nada…. Adeus. Poxa @mckevin sei nem o que falar…. Que Deus Nosso Senhor Lhe receba de braços abertos e cuide de você".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por David Brazil (@davidbrazil)

Ludmilla: "Que isso, cara"

Que isso cara — LUDMILLA (@Ludmilla) May 17, 2021

Toda a minha solidariedade à familia do MC Kevi — Babu Santana (@BabuSantana) May 17, 2021

MC Guimê: "Assim que me lembrarei de você, meu mano... com um sorrisão no rosto! Poucas palavras neste momento triste, ainda to sem entender nada... espero que sua alma esteja em paz e que Deus conforte o coração de todos os seus. Te amo, irmão, olhe por nós ai do céu! Obrigado pelas vivências juntos, foi um prazer ter te conhecido"







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC GUIMÊ (@mcguime)

Santos Futebol Clube: "Nós lamentamos profundamente o falecimento do artista e torcedor santista MC Kevin. Muita luz e muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste".