Reality 'A Ilha dos Famosos' será exibido pela Record TV reprodução internet

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 05:00

Começam nesta segunda-feira (17), as gravações do reality 'A Ilha dos Famosos', que será exibido em julho, pela Record TV. O confinamento deve durar cerca de um mês e meio, que pode se estender até dois. Somente a final da atração será exibida ao vivo. E como esta colunista é fofoqueira, descobrimos alguns dos nomes que estariam confirmados no programa.



Entre eles estão o ex-BBB Pyong Lee, a atriz e DJ Laura Keller; a influencer Nanah Damasceno, ex-mulher do cantor Rodriguinho; Any Borges, ex-participante do 'De férias com ex'; Mirella Santos, uma das gêmeas lacração que cantam com Mc Loma; o ator Thomaz Costa, ex-namorado de Larissa Manoela; Mc Negão da BL; a ex-BBB Antonella Avellaneda; o ex 'De férias com o ex', Claudinho Matos; o ex-jogador Dinei e a funkeira Valesca Popozuda.



Publicidade

Previsto para estrear no dia 25 de julho, o reality 'A Ilha dos famosos' será apresentado por Sabrina Sato. A estreia será em um domingo, após o 'Domingo Espetacular', mas o programa vai ao ar sempre de segunda à sábado, às 22h30. Ao todo serão 40 episódios gravados e a final ao vivo. Um total de 13 participantes estarão no confinamento. As provas serão de sobrevivência e cada vitória terá sua recompensa. No entanto, diferente de outros realities famosos, quem perder a sobrevivência se tornará um exilado e passará a assistir aos colegas de um outro local do confinamento, tendo a possibilidade de retornar ao jogo. A final terá apenas dois participantes: o que encontrar mais tesouros e o escolhido pelo público.