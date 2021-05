Domingão do Faustão voltou a ser gravado em estúdio; bailarinas surgiram usando máscaras combinando com o figurino Reprodução

Por iG

Publicado 02/05/2021 20:33 | Atualizado 02/05/2021 20:37

A edição especial da 'Dança dos Famosos', do "Domingão do Faustão" , vai reunir os melhores participantes das 17 temporadas. Na disputa, os competidores voltam para o palco e encaram novamente o desafio de dança diversos ritmos.



A Globo divulgou os dez primeiros participantes, que estarão ao vivo no palco do programa desde domingo (2) ao lado os professores.



São eles: Claudia Ohana, Marcello Melo Jr, Odilon Wagner, Sophia Abrahão, Christiane Torloni, Paolla Oliveira, Maria Joana, Arthur Aguiar, Rodrigo Simas e Mariana Santos.

Os outros participantes serão divulgados ao longo das semanas. A edição especial marca o ano da despedida do "Domingão do Faustão". Após o fim do contrato com a Globo, o apresentador Fausto Silva irá para a Band.