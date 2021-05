Valesca Popozuda, Lucas Selfie, Pyong Lee e Negão da BL Reprodução/Montagem

Publicado 28/05/2021 12:42

Rio - A Record confirmou a lista de participantes de seu novo reality, 'Ilha Record', com estreia prevista para 25 de julho e apresentação de Sabrina Sato. Ao todo, 13 celebridades, que já estão confinadas, vão disputar prêmios milionários durante a competição.

No time das mulheres, estão Antonela Avellaneda, ex-'BBB', Any Borges, ex-'De Férias com o Ex', Laura Keller, ex-'Power Couple', Mirella Santos, do Gêmeas Lacração, Nadja Pessoa, ex-'A Fazenda', Nanah Damasceno, cantora, e Valesca Popozuda, funkeira.

No time masculino, estão Claudinho Mattos, ex-'De Férias com Ex', Dinei, ex-jogador e ex-'A Fazenda', Lucas 'Selfie' Maciel, ex-'Pânico' e ex-'A Fazenda', MC Negão da BL, funkeiro, Pyong Lee, ex-'BBB'

e Thomaz Costa, ator, cantor e dublador.