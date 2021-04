'No Limite': conheça os participantes da nova temporada do reality show com ex-BBBs

Rio - Após muita especulação, o "No Limite" divulgou neste domingo o nome dos participantes da nova edição do reality show que contará apenas com ex-confinados do "BBB". Os 16 nomes foram revealdos ao longo dos intervalos comerciais da programação dominical da Rede Globo. A atração vai substituir o "BBB 21" e estreia no dia 11 de maio, com apresentação de André Marques.

Paula Amorim

Paula Amorim foi o primeiro nome confirmado para a nova edição do "No Limite". A sister, que é ex-jogadora de vôlei, terminou o "BBB 18" em quarto lugar e durante sua passagem pelo reality, a mineira engatou um romance com o brother Breno, com quem é casada atualmente. Paula tem 32 anos e trabalha como influenciadora digital e empresária.



Marco Aurelio Viegas

O paulistano Marco Aurelio Viegas também está na atração. O ex-BBB 18 nunca deixou de se posicionar no jogo e chegou a ter algumas tretas com outros participantes. Viegas resistiu por mais de 24 horas em uma das provas e foi o 11º eliminado de sua edição. Atualmente, o músico de 36 anos usa suas redes sociais para divulgar seu trabalho como cantor.



Angélica Ramos

Angélica Ramos, ex-participante do "BBB 15", também está confirmada para encarar os desafios da nova atração. A ex-sister, que foi a quinta eliminada da sua edição, marcou sua passagem no programa por não levar desaforo para casa. Atualmente, a paulistana de Embu das Artes, de 39 anos, mora na Bélgica e trabalha como influenciadora digital, modelo e atriz.

Arcrebiano Araújo

Outro nome confirmado na nova edição é Arcrebiano Araújo, que acabou de participar do "BBB 21". O educador físico é de Vila Velha, no Espírito Santo, tem 29 anos e trabalha como modelo e instrutor de crossfit. Segundo eliminado da atual edição, Bil marcou sua participação na casa também pelo seu envolvimento com Karol Conká.

Ariadna

A maquiadora participou do "BBB 11" e foi a primeira eliminada, com 49% dos votos. Ariadna chegou a participar de uma casa de vidro para tentar uma repescagem, mas o público escolheu o brother Mau Mau. A carioca de 36 anos atualmente se divide entre o Rio de Janeiro e a Itália, trabalha como digital influencer e esteticista, profissão que deu início neste ano. Ela foi a primeira participante transexual do reality.



Guilherme Napolitano

No "BBB 20", ele foi Líder duas vezes e mandou bem nas provas de resistência. Foi também considerado o galã de sua edição e engatou um romance com uma das sisters, mas acabou sendo o sexto eliminado, com 56,07% dos votos. Modelo e empresário, o paulista de Presidente Prudente tem 29 anos e é proprietário de uma marca de roupas.



Carol Peixinho

Finalista do "BBB 19', ela conquistou o terceiro lugar na edição em que Paula foi a campeã. Peixinho chegou a ser chamada de "planta" pelo público, mas se reinventou no jogo e criou novas alianças. Ela foi escapou do Paredão cinco vezes e foi Líder apenas uma. Mostrou determinação ao permanecer por mais de 19 horas em uma Prova de Resistência. Publicitária, empresária e digital influencer, a soteropolitana de 34 anos é apaixonada por atividade física.



Kaysar

Ele é o vice-campeão do "BBB 18". Com 31 anos, emocionou o Brasil ao participar do reality e dividir sua luta como refugiado. Kaysar marcou a história do BBB como finalista da prova de resistência mais longa de todas as edições: quase 43 horas sem dormir, sem comer e sem ir ao banheiro. Após o reality, Kaysar seguiu carreira como ator e recentemente se lançou como cantor de funk.



Elana

A sister foi a nona eliminada do "BBB 19" e Líder três vezes. Durante a sua passagem pela casa, fez alianças e trocou muitas farpas com outros brothers. A piauiense de 27 anos é engenheira agrônoma, modelo e influencer. Nas redes, compartilha sua rotina de treinos e receitas fitness.



Lucas Chumbo

O surfista foi o primeiro eliminado do "BBB 20', com 75% no Paredão contra Bianca Andrade. Conquistou o torneio das ondas gigantes de Nazaré pouco depois de deixar o reality. Atualmente, Chumbo tem 25 anos e, entre as viagens e competições do esporte, se divide entre a cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, onde nasceu, e Portugal.



Gleici Damasceno

A vencedora do "BBB 18" com 57, 28% dos votos, Gleici Damasceno, também está confirmada no retorno do reality "No Limite". A acreana, que marcou a edição por ter dito a frase "vocês não imaginam o prazer que é estar de volta" ao retornar de um paredão falso, chegou a ficar mais de 25 horas em uma prova de resistência. Hoje, ela tem 26 anos e trabalha como atriz e influenciadora digital.



Mahmoud

Quem também vem do "BBB 18" é o sexólogo Mahmoud. Foi o primeiro líder da edição, virou amigo Ana Clara e Gleice, protagonizou brigas e saiu com 57,23% no sexto paredão da edição. Hoje, aos 31 anos, ele vive em Rondônia e trabalha como influenciador digital, além de publicar vídeos sobre sexo nas suas redes sociais.



Iris Stefanelli

Conhecida como SIRI, Íris Stefanelli foi a oitava eliminada do BBB7, com 57% dos votos. na edição, vive um romance com o ganhador, Diego Alemão. Fora dor reality, chegou a fazer uma participação no "Gran Hermano Argentina" e comandou o "TV Fama" da RedeTV!



Marcelo Zulu

Vilão do "BBB 4" e eliminado com 80% dos votos, Marcelo Zulu também está confirmado na nova edição de "No Limite". Atleta, o ex-BBB carioca defendeu a seleção brasileira de luta livre por 14 anos e competiu nos Jogos Pan-Americanos de 2007 e tem uma longa relação com o esporte. Hoje, aos 40 anos, treina atletas do UFC.



Jéssica Mueller

A penúltima participante a ser anunciada também é mais uma ex-BBB 18. Famosa pelo bordão "levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai", a catarinense foi a 12º eliminada com quase 74% dos votos. No reality, chegou a ficar em uma prova de resistência por 29 horas. Hoje, aos 30 anos, trabalha como personal trainer e compartilha sua vida fitness nas redes sociais.



André Martinelli

O último participante a ser confirmado vem do "BBB 13". André Martinelli, que permaneceu por mais de 18 horas em uma prova de resistência da edição, é capixaba e tem 33 anos. Hoje, ele ministra palestras e workshops sobre estilo de vida.



