Mônica Martelli Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 18:38 | Atualizado 29/05/2021 18:39

Mônica Martelli participou do protesto realizado na tarde deste sábado, em São Paulo. No ato, a atriz compareceu com um cartaz em lembrança a Paulo Gustavo e aos brasileiros mortos pelo coronavírus.

No Instagram, Mônica compartilhou uma foto segurando o cartaz no protesto. "Eu, Mônica Martelli, filha, mãe, profissional e CIDADÃ, precisava estar aqui hoje. Ao lado dessa mulher, minha mãe, que a vida toda me levou pra rua, pra gritar pelo que eu acredito. Eu precisava lutar e vou lutar até onde puder", escreveu.

"É pelo Paulo Gustavo, meu irmão, que nesse momento não pode mais estar aqui, é por quase meio milhão de pessoas que não podem mais estar aqui. Sim, todas as mortes causadas pelo descompromisso da política com a saúde é uma morte política. É uma vítima dessa política genocida", continuou.

"Não estou comemorando nada, não estou sorrindo sobre corpos, não estou debochando do meu país. Estou lutando como cidadã, que paga meus impostos, que trabalha, que tem um compromisso social. É minha obrigação estar aqui e lutar por mim e por você que me lê, mesmo que você não concorde comigo, estou aqui por você também".

"Contra essa necropolítica, esse genocídio, esse sucateamento da saúde, da educação, da segurança, da cultura, DA VIDA. Não dá mais, gente. NÃO DÁ. Pode comentar aí que estou sendo incoerente com meu discurso ao criticar o presidente por aglomerar. Não estou, sabe porque? Não estamos promovendo uma festa, uma campanha política como ele tem feito, estamos buscando salvar vidas e isso só será possível quando esse senhor entender o seu papel e TRABALHAR pelas pessoas, pelo país que o elegeu e não apenas por interesses pessoais".



Mônica também falou sobre o comportamento de Bolsonaro (sem partido) durante a pandemia: "Desde o primeiro dia desse período tenebroso que estamos vivendo, Bolsonaro circula livremente por aí, aglomerando, debochando, fazendo campanha por um remédio que não tem eficácia alguma, rejeitando vacina diversas vezes, criando um projeto de morte, aglomerando em atos que desprezam o uso de máscaras, a segurança e a vida. NÃO DÁ MAIS. Estou cansada, esgotada, indiganada demais pra me manter passiva assistindo esse pesadelo".



"Se vc chegou até aqui e ainda quer me xingar, me xinga, vai em frente, isso não muda em nada o momento que esse país vive em agonia, não muda o risco que eu e você estamos passando nesse governo. Risco por risco, estou aqui, lutando, por nós!", finalizou.

