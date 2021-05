Protesto em Paraty Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 11/05/2021 14:42 | Atualizado 11/05/2021 15:16

Rio - Uma manifestação pelo fim do feminicídio terminou de forma violenta, na última segunda-feira (10), em frente à delegacia de Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Um policial fez disparos de fuzil e rasgou cartazes colocados pelas manifestantes feministas na frente da delegacia. Um vídeo que flagrou o momento circula na internet. Não há registros de feridos.

Aproximadamente 50 pessoas protestavam em frente à delegacia de Paraty quando um agente armado com um fuzil saiu e fez dois disparos.

"Algumas [mulheres] foram colar cartazes na frente do vidro da polícia. E de repente sai de dentro um policial com um fuzil na mão (sem uniforme e sem máscara) que deu dois tiros no chão, do lado de mulheres e crianças que protestavam pacificamente. Ficamos muito assustadas e chocadas com tanta violência e abuso do poder", disse ao G1 uma das mulheres que estava no local, que preferiu não ser identificada.

A testemunha ainda comentou que o protesto pedia "o fim da violência contra as mulheres", mas que elas receberam "mais violência da polícia".



A Polícia Civil informou que instaurou um procedimento para apurar os fatos, inclusive a conduta do policial. Também foi marcada uma reunião com a liderança do movimento de mulheres para esta terça-feira (11), para ouvir suas reivindicações.