Vacinação na capital vai voltar a incluir público geral nesta segunda-feira Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 18:53 | Atualizado 29/05/2021 11:56

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, nesta sexta-feira, que o Rio foi o segundo município que mais vacinou em todo país. De acordo com o comunicado, a cidade já imunizou 2,1 milhão de pessoas e aplicou mais de 3 milhões de doses, de janeiro a maio, na campanha de vacinação contra covid-19. O município carioca só fica atrás da cidade de São Paulo.



De acordo com a SMS, quando são analisados os números de doses aplicadas pela população nas capitais, o Rio fica em quarto lugar, cinco posições a frente de São Paulo. O top 4 nacional de capitais é formado por Vitória, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. "O desempenho relativo carioca é melhor que 85% das outras capitais brasileiras e o absoluto é superior a 98% de outros municípios", apontou o órgão.



"A capilaridade da nossa rede de Atenção Primária, somada aos pontos de vacinação extra, fazem com que estejamos perto da população, facilitando o acesso à vacina. E isso fez toda a diferença. Vacinamos de segunda a sábado, em 270 pontos por toda a cidade com maior conforto e menor tempo de espera em fila. Com isso, alcançamos uma média de 30 mil doses aplicadas diariamente", aponta Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde.



Próximo passo

A partir de segunda-feira, 31 de maio, a prefeitura garante ampliar a imunização para o público em geral, seguindo escalonamento etário. A nova etapa começa com pessoas de 59 anos, com três dias para cada idade. O planejamento da SMS prevê que, até outubro, todas as pessoas com 18 anos ou mais devem estar vacinadas ao menos com a primeira dose. O número deve representar 4,7 milhões de pessoas, ou ainda 75% da população total.

"A Secretaria Municipal de Saúde reforça que quem já tomou a primeira dose (D1) deve ficar atento ao prazo de retorno para tomar a segunda dose (D2) da vacina, pois somente com o esquema vacinal completo, de duas doses, é possível garantir a eficácia da imunização. Essa data é anotada a lápis no comprovante de vacinação da D1. Se estiver com D2 em atraso, a pessoa deve retornar ao local de vacinação onde tomou a D1 o quanto antes para completar a proteção contra a covid-19", reforça a SMS.