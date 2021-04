Líder do governo Paes, Thiago K. Ribeiro se reuniu com as comissões de Justiça, Administração e Finanças para discutir o PL Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 05/04/2021 19:02 | Atualizado 05/04/2021 19:03

As comissões de Justiça, Administração e Finanças da Câmara do Rio aprovaram, nesta segunda-feira, a reforma previdenciária (PL 61/21) enviada pelo prefeito Eduardo Paes (DEM). Com os pareceres favoráveis, o texto agora segue para votação. A expectativa é que o projeto vá ao plenário nesta terça-feira, segundo o líder do governo na Casa, Thiago K. Ribeiro (DEM).

A proposta prevê a capitalização do Funprevi com diversas medidas como o aumento de 11% para 14% da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores ativos - além dos inativos e pensionistas que ganham acima do teto de R$ 6.433,57 - e da contribuição patronal (paga pelo Tesouro) de 22% para 28%.

Thiago K. Ribeiro participou da reunião de hoje com os integrantes das comissões e apontou a possibilidade de o texto ser votado ainda essa semana, ou na próxima semana, já que nesta terça-feira a matéria só começará a ser discutida no plenário.