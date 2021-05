Governo formalizou na quarta-feira o pedido de adesão ao novo Regime de Recuperação Fiscal Daniel Castelo branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 29/05/2021 06:00

As finanças do Estado do Rio de Janeiro dependem, nos próximos 10 anos, do aval da União à adesão do governo fluminense ao novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Consequentemente, a garantia de recursos em caixa para o pagamento em dia dos salários dos mais de 400 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas também.

Sem a entrada no regime, o estado voltará a enfrentar dificuldades para quitar obrigações com o funcionalismo — e fornecedores — a exemplo do cenário vivenciado em 2016 e 2017.

Para se ter uma ideia, a folha salarial bruta (mensal) do Executivo é de R$ 2,4 bilhões — com base nos dados de abril, segundo a Secretaria da Casa Civil. Assim, em um ano, para bancar 13 folhas, o governo precisa desembolsar 31,2 bilhões.

Se não obtiver autorização do Ministério da Economia e ficar fora do RRF, o Rio terá que voltar a pagar as parcelas da dívida com o Tesouro Nacional. Por outro lado, caso consiga o aval, terá alívio de R$ 4,5 bilhões. E de 2022 até o fim do regime, de R$ 40,2 bilhões.



DEZ ANOS DE ALÍVIO

De acordo com a Secretaria de Fazenda, o pagamento imediato, em caso de não entrada no novo regime, seria de R$ 13 bilhões — valores foram suspensos de setembro de 2020 a maio 2021.



Agora, pelo que prevê a Lei Complementar 178/21, o RRF terá duração de dez anos, sendo que no primeiro ano de vigência do acordo a dívida com o Tesouro Nacional é suspensa. Nos anos seguintes, as parcelas são retomadas de forma gradual.