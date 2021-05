Projeto será debatido em audiência antes de ir ao plenário Julia Passos/ Divulgação Alerj

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 06:00

Já se antecipando a medidas que terão que ser implementadas por exigência do novo Regime de Recuperação Fiscal, a Alerj quer votar na próxima semana o projeto que aponta uma saída financeira para que os Poderes e instituições autônomas não estourem gastos com pessoal.

Hoje, audiência para tratar do tema, convocada pela Comissão de Tributação, abrirá caminho para a votação. Presidente do colegiado, o deputado Luiz Paulo (Cidadania) confirmou que representantes do TJ, MP, TCE, Defensoria e governo, além do Legislativo, foram convidados para a reunião.

De autoria do presidente da Casa, André Ceciliano (PT), o PLC 40 prevê que as receitas previdenciárias provenientes de royalties e contribuições patronal (28%) e dos servidores (14%) sejam atribuídas proporcionalmente aos Poderes.

Isso porque, com o RRF, os órgãos deverão passar a incluir inativos na conta de despesas com pessoal.