Projeto alcança dependentes de policiais civis e militares, bombeiros e agentes penitenciários e socioeducativos Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 11:06

Familiares de agentes de Segurança Pública do Rio de Janeiro mortos no exercício da função poderão ter valores referentes a auxílio-moradia incorporados à pensão por morte. É o que prevê o projeto de lei 4226/21, protocolado na última terça-feira na Assembleia Legislativa (Alerj).

De acordo com o texto, de autoria do deputado Rosenverg Reis (MDB), o benefício de auxílio-moradia deverá ser incorporado à pensão dos dependentes de policiais civis e militares, bombeiros e agentes penitenciários e socioeducativos que morrerem no exercício da função.



"Esse projeto é uma forma de garantir aos dependentes desses heróis, que morreram na função de defender a sociedade, um benefício um pouco maior, com melhores condições de vida", alega o autor.