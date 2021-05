Cláudio Castro se filiou ao PL com a presença de Jair Bolsonaro Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 27/05/2021 05:50

O alinhamento político do governador Cláudio Castro com o governo Jair Bolsonaro é um dos fatores que levam aliados do chefe do Executivo fluminense a acreditar no aval da União à entrada do Rio no novo RRF.

Enquanto as discussões técnicas entre as equipes fazendárias do Rio e da União seguem — e o ‘dever de casa’ do governo estadual também —, a proximidade entre presidente da República e Cláudio Castro sinaliza possível ajuda federal.

Ontem, inclusive, Bolsonaro acompanhou a filiação do governador do Rio ao PL, em cerimônia realizada em Brasília, que contou ainda com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Já na Assembleia Legislativa do Rio, Cláudio Castro começa a dar seus passos pela aprovação dos projetos que serão apresentados. Além da presença de alguns parlamentares em seu secretariado, ele estuda novos nomes e mais mudanças no Palácio Guanabara para costurar apoio ao pacote de ajustes.