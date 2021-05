Secretariado do Palácio Guanabara prepara medidas que serão analisadas pela Alerj Daniel Castelo Branco

A medida é considerada a principal saída para a recuperação das finanças fluminenses: segundo dados do Tesouro Nacional, se a adesão for autorizada, o Rio terá alívio de caixa de R$ 52,5 bilhões com a suavização do pagamento das parcelas da dívida com a União de 2021 até o final de 2029.

A União terá 10 dias para responder ao pedido. Caso dê o aval, o Rio terá até seis meses para apresentar à equipe econômica do governo federal o Plano de Recuperação Fiscal.

Entre as ações previstas no plano estão reformas previdenciária (com aumento da idade mínima e do tempo de contribuição de servidores) e administrativa (com desestatizações), revisão de incentivos fiscais e uma nova lei de teto de gastos para os Poderes.

"Estamos confiantes que o nosso pedido será aceito e já estamos trabalhando para apresentarmos um plano adequado às atuais condições econômicas do Rio", declarou o governador Cláudio Castro.

RETOMADA GRADUAL

Diferente do regime previsto na Lei Complementar 159/17, a versão atual tem duração de dez anos. Nesse período, o estado em recuperação fiscal tem a dívida com a União suspensa somente no primeiro ano. Depois, o pagamento é retomado de forma gradual.

Em nota, o governo informou que, em caso de não entrada no novo RRF, saindo do regime atual, o estado teria que pagar, de imediato, o montante de R$ 13 bilhões (valores suspensos de setembro de 2020 a maio 2021).

USO DE ATIVOS



O secretário de Fazenda destacou a inclusão no Plano de Recuperação Fiscal do uso de ativos do governo para ajudar no pagamento da dívida. "Essa é uma inovação que a gente quer construir. A ideia é criar alternativas porque o objetivo do estado é honrar os seus compromissos sempre. Não queremos apenas solucionar questões pontuais e, sim, criar soluções estruturadas e de longo prazo para o estado", afirmou.