Documento será entregue por Cláudio Castro a Paulo Guedes Wallace Martins / Futura Press / Estadão Conteúdo

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 26/05/2021 05:20

A expectativa é de que hoje o governador Cláudio Castro e o secretário de Fazenda, Nelson Rocha, se encontrem com o ministro Paulo Guedes (Economia), em Brasília, para protocolar o pedido formal de adesão do Estado do Rio ao novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

Se a União der o aval, a medida poderá gerar alívio no caixa fluminense de mais de R$ 4,5 bilhões somente este ano.

Publicidade

O governo fluminense segue sob a vigência ainda do antigo regime (Lei Complementar 159/17) por força de liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Agora, o estado trabalha para conseguir autorização da equipe econômica do governo federal para aderir à versão remodelada do RRF, prevista na Lei Complementar 178/21.